Иллюстративное фото с архива "МГ" По сообщению городского акимата, временно будет закрыто одностороннее движение по улице К.Сатпаева: от пересечения улиц К.Сатпаева-А.Молдагуловой до К.Сатпаева-К.Ерниязова. Весь автомобильный транспорт, включая общественный, при спуске с центрального моста (европейская часть города) будет направляться по объездному маршруту: по улице А.Пушкина до улицы Б.Жарбосынова, далее до перекрестка улицы К.Ерниязова. - Ограничение движения транспорта будет действовать с 09.00 часов утра 20 марта до 14.00 часов 23 марта. Основные праздничные торжества пройдут в районе площади имени Исатая-Махамбета, в связи с чем и вводятся временные ограничения движения автотранспорта по данным направлениям. Жителей и гостей Атырау просим с пониманием отнестись к принятым мерам дорожной безопасности, - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.