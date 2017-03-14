Мужчина, тело которого было обнаружено вчера в пригороде, оказался местным жителем, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". atirau   - 13 марта в 8.30 утра в поселке Водниково был обнаружен труп без следов насильственной смерти. Полиция установила личность мужчины, им оказался местный житель 1961 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Ерлан  ОМАРОВ