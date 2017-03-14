Жители дома №8 по улице Балашова боятся заходить в собственный подъезд. На потолке зияют огромные трещины, штукатурка грозит обвалиться на головы людей. - В нашем доме опасно жить. Он сам по себе расходится. Трещины появляются повсеместно. Мы ремонтируем все собственными силами. Но это бесполезно, - говорит жительница дома Любовь БРЕЖЕНЮК. Ее сосед Сергей ГОРЮНОВ заявил, что во время дождей с потолка квартиры и в подъезде течет вода. - Мы боимся, что может рухнуть дом и под завалами окажутся все 16 семей. Люди слышали о программе ГЧП, когда на месте их старого жилья строится новый дом. Мы хотим воспользоваться этой программой. Но наш дом не признают аварийным, - говорит мужчина. В городском отделе ЖКХ ПТ и АД отметили, что по закону жителям дома нужно обратиться к аттестованным экспертам. После признания дома аварийным жильцы смогут встать в очередь на жилье. - В городе насчитывается 200 ветхих домов. За последние пять лет по программе «Модернизация ЖКХ» мы отремонтировали 80 домов. Жители дома 8 по улице Балашова тоже могут воспользоваться этой программой. Для участия в проекте расселения по методу ГЧП необходимо согласие 100% собственников квартир. Но дом сначала нужно признать аварийным, - сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ ПТ и АД Уральска Асхат ШАДЬЯРОВ. В Уральске при помощи нового пилотного проекта переселили во временные квартиры жителей уже четырех аварийных домов. Первое новоселье в 90-квартирном доме намечено на этот год.