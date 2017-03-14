Иллюстративное фото с сайта atyrauinfo.kz Продавались книги в бутике №25 на центральном городском рынке "Дина", расположенном рядом с железнодорожным вокзалом Атырау. В отношении правонарушителя в специализированном административном суде города Атырау рассмотрено административное дело по п.3 ч.1 ст.490 КоАП РК "Ввоз, изготовление, выпуск, издание и (или) распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения". - Суд признал продавца виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 79 415 тенге и приостановлением действия лицензий сроком на 3 месяца, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.