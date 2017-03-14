Пресс-секретарь областного ДЧС Динара Атыраубаева подтвердила факт возгорания. - Звонок о пожаре в пассажирском автобусе поступил в 12-15 по местному времени. На место пожара выехали сотрудники ЧС, пока другой информации нет, - сообщила она. HcNqFVOV5QM