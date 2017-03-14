На трассе Актобе-Хромтау загорелся междугородний автобус, в котором ехали пассажиры. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил один из пассажиров. Screenshot_2017-03-14-12-33-57 Пресс-секретарь областного ДЧС Динара Атыраубаева подтвердила факт возгорания. - Звонок о пожаре в пассажирском автобусе поступил в 12-15 по местному времени. На место пожара выехали сотрудники ЧС, пока другой информации нет, - сообщила она. HcNqFVOV5QM Аскар АКТЛЕУОВ