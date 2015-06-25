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Социум Экономика

Нурлан Ногаев: «Не помогать предпринимателям - это преступление»

Вопросы развития предпринимательства на примере Чингирлауского района рассмотрели на выездном семинаре в ЗКО. Участие в семинаре принял аким ЗКО, а также более 100 чиновников и предпринимателей из 12 районов области. Нужно отметить, что приехали они все на большом автобусе. По словам организаторов, это для того чтобы избежать аварийные ситуации, а также минимизировать расходы ГСМ. С утра участники семинара приехали в КХ «Гайни». Это хозяйство одно из первых в области установило альтернативные источники энергии мощностью до 10 кВ. - Оборудование закуплено у Актюбинской фирмы «Базис групп», - по
Дана Рахметова
Нурлан Ногаев: «Не помогать предпринимателям - это преступление»
Вопросы развития предпринимательства на примере Чингирлауского района рассмотрели на выездном семинаре в ЗКО.
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 Участие в семинаре принял аким ЗКО, а также более 100 чиновников и предпринимателей из 12 районов области. Нужно отметить, что приехали они все на большом автобусе. По словам организаторов, это для того чтобы избежать аварийные ситуации, а также минимизировать расходы ГСМ. С утра участники семинара приехали в КХ «Гайни». Это хозяйство одно из первых в области установило альтернативные источники энергии мощностью до 10 кВ. - Оборудование закуплено у Актюбинской фирмы «Базис групп», - пояснил замакима ЗКО Игорь СТЕКСОВ. - Стоимость его составляет порядка 7 млн тенге. Чудо-станции приобрели и установили за счет кредитования «Казагрофинанс». Первый блок семинара проходил на улице в КХ «Гайни» под шатром, где аким района рассказал своим коллегам о первом опыте по созданию станции альтернативных источников энергии. Как выяснилось, хозяйство заключило договор с местным колледжем для проведения дуального обучения студентов с последующим трудоустройством. - На ферме для студентов и преподавателей есть помещение для проведения теоретической части занятий, а также студенты занимаются здесь строительством - это уже практическая часть, - рассказал руководитель КХ Жаскайрат АЙСИЕВ. - Кроме того, труд студентов оплачивается - 30-40 тысяч тенге в месяц, к тому же они еще получают стипендию. Для них это большой опыт, а для меня - потенциальные кадры. Сейчас на селе главная проблема - это кадры. Сложно найти хорошего рабочего.
Станция альтернативных источников энергии
Станция альтернативных источников энергии
 Станция альтернативных источников энергии Участники совещания активно задавали вопросы касательно применения технологии альтернативных источников энергии, обслуживания и срока окупаемости. Выяснилось, что на проведение двух километров электросетей хозяйству потребуется порядка 20 млн тенге, при этом еще придется платить по тарифу ежемесячно за использумое электричество. Станция солнечных батарей стоит 7 млн. 80 процентов этой суммы возвращается предпринимателю, если его станция предназначена для использования энергии, чтобы закачивать воду из колодца для сельскохозяйственных нужд. - Уже давно пора отходить от этого, - обратился к присутствующим аким ЗКО. - Тянуть линии электропредач для отдаленных точек - это очень дорого и неокупаемо. Мы видим реальный пример использования альтернативных источников энергии, есть государственная поддержка, подобные проекты субсидируются, ваша задача - донести до каждого предпринимателя эту информацию. При необходимости прямо за руку берите и водите их по финансовым институтам. Это же цепная реакция. Например, сегодня установил Жаскайрат, на его примере уже 7 человек изъявили желание установить, и чем больше мы объясним преимущества, тем больше фермеров будут иметь доступ к электричеству. После участники на автобусе отправились в районный центр, где ознакомились с ходом работы первого в области супермаркета в районе.
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 - Первое время, когда я предлагал нашим предпринимателям построить супермаркет, на меня дико смотрели и не понимали, зачем в селе супермаркет, а теперь, когда он начал работать, мне все говорят спасибо, - рассказал аким Чингирлауского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. - Для нас это большой прогресс. В супермаркете широкий ассортимент, товары постоянно обновляются, с поставщиками есть договореность о возврате и обновлении просроченного товара. Кроме того, здесь жители могут реализовывать местную продукцию по низкой цене. Следующим объектом посещения стал развлекательный комплекс «Акрам». Его на площадь составляет 1400 кв. метров. - Строительство обошлось в 135 млн тенге. Деньги большие, но мы не желеем. Раньше, чтобы провести свадьбы или же другие торжественные мероприятия, люди ездили в город, а сейчас у нас заказы на несколько месяцев вперед. Также идет ежедневная выручка с караоке и дискобара, - говорит директор комплекса «Акрам» Акмарал КАМЗАЕВА. Основная часть выездного совещания проходила в местном доме культуры, где с докладами выступили руководитель управления предпринимательства и промышленности, руководитель областного филиала фонда развития предпринимательства «ДАМУ». Предприниматели жаловались акиму на большую волокиту при сборе документов для получения кредита, и именно это в большей степени влияет на развитие предпринимательства на селе. Выяснилось, что зачастую у предпринимателей нет залогового имущества, а банки неохотно берут под залог недвижимость на селе, сельчане чаще пользуются институтами финансирования "Казагро", а фонд «ДАМУ» имеет возможность гарантировать кредитные займы предпринимателям перед банком до 80 процентов, только два этих финансовых института не срабатывают вместе.
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 Глава региона поручил заместителю акима области Игорю СТЕКСОВУ подготовить предложение для внесения на рассмотрение первому вицеминистру РК Бахытжану САГИНТАЕВУ. Также на совещании было предложено заслушивать отчеты руководителей финансовых институтов кредитующих предпринимателей на селе по следующим показателям: сколько человек реально обратилось и скольким удалось получить кредит. - Изучите вопрос, Игорь Валерьевич, - обратился Нурлан НОГАЕВ. - Если это реально будет способствовать развитию предпринимательства, при необходимости мы внесем предложение первому заместителю премьер министра РК. На совещании глава региона несколько раз обращался к присутсвующим с просьбой помогать предпринимателям, потому что, по его словам, предприниматель создает бизнес, платит налоги и создает рабочие места. Это их помощь госудаству, нужно пользоваться всеми инструментами поддержки предпринимателей. - При необходимости берите за руку и водите их сами. Не помогать предпринимателям - это преступление, - заключил аким области Нурлан НОГАЕВ.
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электричество экономия

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