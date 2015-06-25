Нурлан Ногаев: «Не помогать предпринимателям - это преступление»

Вопросы развития предпринимательства на примере Чингирлауского района рассмотрели на выездном семинаре в ЗКО. Участие в семинаре принял аким ЗКО, а также более 100 чиновников и предпринимателей из 12 районов области. Нужно отметить, что приехали они все на большом автобусе. По словам организаторов, это для того чтобы избежать аварийные ситуации, а также минимизировать расходы ГСМ. С утра участники семинара приехали в КХ «Гайни». Это хозяйство одно из первых в области установило альтернативные источники энергии мощностью до 10 кВ. - Оборудование закуплено у Актюбинской фирмы «Базис групп», - по