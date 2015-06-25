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Происшествия Социум

За пропаганду терроризма осудили двух братьев в Уральске

Сегодня, 25 июня, в Уральском городском суде вынесли приговор братьям УМАРОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Судья Уральского городского суда ГИМАТУТДИНОВА признала виновными в пропаганде терроризма Арлана и Чингисхана УМАРОВЫХ. Несмотря на то, что один из братьев утверждал, что дело в их отношении умышленно сфабриковано сотрудниками ДКНБ, суд посчитал доказательства сотрудников ДКНБ состоятельными. Суд приговорил 34-летнего Арлана к 7 годам заключения в колонии общего режима, а 27-летнего Чингисхана к 8 годам колонии общего режима. Стоит отметить, что 1 год Чингисхану УМАРОВУ д
Анэль Кайнеденова
За пропаганду терроризма осудили двух братьев в Уральске
Сегодня, 25 июня, в Уральском городском суде вынесли приговор братьям УМАРОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
terrorizm (2)
terrorizm (2)
 Судья Уральского городского суда ГИМАТУТДИНОВА признала виновными в пропаганде терроризма Арлана и Чингисхана УМАРОВЫХ. Несмотря на то, что один из братьев утверждал, что дело в их отношении умышленно сфабриковано сотрудниками ДКНБ, суд посчитал доказательства сотрудников ДКНБ состоятельными. Суд приговорил 34-летнего Арлана к 7 годам заключения в колонии общего режима, а 27-летнего Чингисхана к 8 годам колонии общего режима. Стоит отметить, что 1 год Чингисхану УМАРОВУ добавили за непогашенную судимость. В 2013 году он был осужден за мошенничество. Кроме того, суд назначил конфискацию имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.
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