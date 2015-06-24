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Социум

Жители Березовки требуют вылечить детей и выдать компенсацию (фото, видео)

Одни сельчане требуют переселения в Уральск, других вполне устроит поселок Масайтобе, а третье требуют выдать им компенсации, чтобы самим выбрать место жительства. - Вместо Аралтала мы бы переехали в Масайтобе, там земля хорошая, нам ведь нужно заниматься земледелием, а не просто так сидеть, - говорит житель села Сергей ЦЕЛУЙКО. - В Аралтале сырость, там даже погреб нужно бетонировать из-за сырости. А поселок Бурлин вообще далеко, умрешь, пока доедешь до больницы. Людей волновал вопрос, будет ли работать школа в Березовке с нового учебного года. Власти успокоили людей, ответив, что школа будет
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Жители Березовки требуют вылечить детей и выдать компенсацию (фото, видео)
Одни сельчане требуют переселения в Уральск, других вполне устроит поселок Масайтобе, а третье требуют выдать им компенсации, чтобы самим выбрать место жительства.
berezovka_shod (8)
berezovka_shod (8)
 - Вместо Аралтала мы бы переехали в Масайтобе, там земля хорошая, нам ведь нужно заниматься земледелием, а не просто так сидеть, - говорит житель села Сергей ЦЕЛУЙКО. - В Аралтале сырость, там даже погреб нужно бетонировать из-за сырости. А поселок Бурлин вообще далеко, умрешь, пока доедешь до больницы. Людей волновал вопрос, будет ли работать школа в Березовке с нового учебного года. Власти успокоили людей, ответив, что школа будет работать. Также сельчане пожаловались на то, что местные врачи теперь по ночам не открывают им двери, когда люди приходят к ним за помощью. Местный житель Александр ГЕЙМУР предложил переселить Березовку целиком в одно село, потому что они привыкли жить вместе. Это предложение собравшиеся встретили одобрительными аплодисментами. Нужно отметить, что все жители Березовки уверены, что переселение - это хорошо, но нужно лечить детей. - Нам на выбор предоставили три населенных пункта, но почему нет такого пункта, как компенсация? Жители согласились бы, взяли бы компенсацию и переехали куда хотят? - спросил местный житель Александр ФИЛИПОВ. Замакима района Кайрат УТЕГЕНОВ сообщил, что такой пункт есть, и все эти вопросы будут рассматриваться, а аким района добавил, что когда начнется подворовой обход, жители могут лично обсудить каждый вопрос с рабочей группой и этот сход не последний в этом году.
Житель Березовки Александр Филипов
Житель Березовки Александр Филипов
 Житель Березовки Александр Филипов
Житель Березовки Сергей Целуйко
Житель Березовки Сергей Целуйко
 Житель Березовки Сергей Целуйко
Житель Березовки Александр Геймур
Житель Березовки Александр Геймур
 Житель Березовки Александр Геймур
Аким Бурлинского района Марат Тусупкалиев
Аким Бурлинского района Марат Тусупкалиев
 Аким Бурлинского района Марат Тусупкалиев
Замакима Бурлинского района Кайрат Утегенов
Замакима Бурлинского района Кайрат Утегенов
 Замакима Бурлинского района Кайрат Утегенов  
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переселение Березовка

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