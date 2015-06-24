Жители Березовки требуют вылечить детей и выдать компенсацию (фото, видео)

Одни сельчане требуют переселения в Уральск, других вполне устроит поселок Масайтобе, а третье требуют выдать им компенсации, чтобы самим выбрать место жительства. - Вместо Аралтала мы бы переехали в Масайтобе, там земля хорошая, нам ведь нужно заниматься земледелием, а не просто так сидеть, - говорит житель села Сергей ЦЕЛУЙКО. - В Аралтале сырость, там даже погреб нужно бетонировать из-за сырости. А поселок Бурлин вообще далеко, умрешь, пока доедешь до больницы. Людей волновал вопрос, будет ли работать школа в Березовке с нового учебного года. Власти успокоили людей, ответив, что школа будет