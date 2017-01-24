Вчера, 23 января, аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ посетил с рабочим визитом Макатский район, где провёл выездное совещание с руководителями областного уровня и поблагодарил своего предшественника Бахыткожу ИЗМУХАМБЕТОВА за проделанную работу. Летом прошлого года в ходе визита в Макатский район Нурлан НОГАЕВ дал местным властям 23 поручения, однако за полгода из них выполнено было лишь 9. - Одна из причин низкой результативности, это нескоординированность государственных органов, - подытожил Нурлан НОГАЕВ. - Я знаю что в некоторых районах начальники отдела не подчиняются руководителям управлений областного уровня, из-за этого у нас правая рука не знает, что делает левая. Этого не должно быть. Казахстан - унитарное государство, все мы руководствуемся в работе поручениями президента. Если подобное повторится, мы будем принимать жесткие меры.Позже, выступая перед населением Макатского района Нурлан НОГАЕВ поблагодарил жителей за высокую оценку своей работы. - Большая часть наших сегодняшних достижений была достигнута благодаря курсу прежнего главы региона Бахыткожи ИЗМУХАМБЕТОВА. Я считаю неправильным ставить оценку руководителю за первый год его работы, так как многие из реализованных за это время проектов долгое время вынашивались его предшественником, - заявил Нурлан НОГАЕВ. - Благодаря Бахыткоже Салахадиновичу область постепенно начала смещать курс своего развития с нефтедобывающей промышленности на сельское хозяйство. Мой предшественник вдохнул в жизнь в крестьянские хозяйства, благодаря ему в регионе появились завод по производству козьего молока, перепелиная ферма, предприятие по переработке шерсти – те проекты, аналогов которым нет в Казахстане. Отметил Нурлан НОГАЕВ и успехи в аграрном производство. К примеру в 2012 году площадь посева овощных культур составляла чуть более 3 тысяч гектаров, сегодня эта цифра достигла отметки 7 тысяч 300 гектаров, причём около 2 тысяч гектаров обслуживаются при помощи капельного орошения.