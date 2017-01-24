Сам Муслим УНДАГАНОВ и его супруга уверяют, что самозахват совершили не они, а бывший владелец дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 26 октября судья суда №2 г. Уральск Арман НАЗАРОВ удовлетворил иск акимата Уральска об истребовании незаконно захваченного земельного участка в центре города у Муслима УНДАГАНОВА. При этом постановил обязать ответчика освободить участок, а также снести все строения, возведенные на нем. Однако позже выяснилось, что захваченным считается участок земли шириной всего 10 метров. Сегодня, 24 января, в областном суде ЗКО прошло заседание апелляционной коллегии по гражданским делам, где рассматривалась жалоба супруги Ундаганова Ляззат УТАРБАЕВОЙ о том, что она не понимает, какая именно часть их участка была признана самозахваченной. - Контрольные замеры ГосНПЦзем проводил без меня. Где именно находятся границы захваченного участка, мне непонятно. Мой супруг, Муслим УНДАГАНОВ не против того, чтобы перенести ограждение дома. Еще прошу дать отсрочку до весны, чтобы была техническая возможность поставить забор обратно, - отметила Ляззат УТАРБАЕВА. Супруга бывшего главы облспорта пояснила, что на оглашение решения суда первой инстанции ее вообще, не позвали и процесс прошел без их присутствия. - Дом Ундаганова был приобретен по договору купли-продажи, и по документам все строения уже были зарегистрированы. Так как ответчик сам согласен с постановлением суда, то апелляционная жалоба остается без удовлетворения, - заявила судья Турсын ОРАЗОВА. К слову, коттедж Муслима УНДАГАНОВА находится в парковой зоне на берегу реки Чаган по улице Даумова (Садовая). Напомним, бывшего руководителя управления спорта ЗКО Муслима УНДАГАНОВА в 2014 году приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хищение более 170 млн тенге.  