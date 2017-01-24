Как рассказали в городском акимате, эстафета начнется в 9.00 утра с ЗКГУ им. М. Утемисова до Ледового дворца. В это время будут перекрыты дороги по проспекту Достык и Евразии. ІІ-ой этап начнется в 14.00 часов с Ледового дворца до теннисного центра. Огонь понесут по улицам Гагарина, С.Датова, проспекту Абулхаир хана, улице Правдухина и Московская. Во время перекрытия дорог движение транспорта будет совершаться по следующим улицам: Ескалиева, Курмангазы, Мухита, Деповская, Алматинская, проспект Абулхаир хана.