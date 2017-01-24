По информации очевидцев, на трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало. По предварительной информации, пострадали 10 человек, одна пострадавшая в тяжелом состоянии. Подробности аварии уточняются.