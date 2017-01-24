ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент в нескольких километрах от Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 715e6289-a6b5-4fec-aa30-3be1dbe40887 По информации очевидцев, на трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ.  Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало. По предварительной информации, пострадали 10 человек, одна пострадавшая в тяжелом состоянии. Подробности аварии уточняются. c66ff03f-46a0-4b71-980b-341d308beb46 830769a8-126d-40d5-a7fc-1dc98ec2d5b7 37ebd769-ca67-4c89-915f-05814b36ddb7 4b811f27-fce6-4d8f-89e6-51b78bb0c0ba Фото Юлии МУТЫЛОВОЙ