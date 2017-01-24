Как сообщили в Актауском городском суде, воры, которым 21 и 23 года, свое первое преступление совершили в ночь на 27 января 2016 года.

Злоумышленники проникли в ломбард, взломав ломом железную решетку. Справившись с сейфом, они похитили ювелирные изделия на два миллиона тенге. Чтобы скрыть следы преступления, воры устроили в ломбарде поджог.

Владелица объекта оценила материальный ущерб, нанесенный огнем, в 1 млн 170 тысяч тенге.

Однако, пожар не помог преступникам. При изучении места происшествия оперативники обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежат жителю Актау. Однако перед тем, как воры попались в сети правоохранительных органов, они успели совершить еще две крупные кражи.

Следующим объектом злоумышленников стал торговый дом в 28 микрорайоне Актау, куда они пробрались в ночь на 13 марта. Там д

обычей воров стали 2 млн 300 тысяч тенге.

19 апреля товарищи пробрались в мини-маркет «БиоМарт», расположенный в 14 микрорайоне Актау. Там из сейфа они украли двести тысяч тенге и актив-карты на 230 тысяч тенге

.

Злоумышленники начали подбирать новый объект для кражи, однако осуществиться их планам помешали оперативники, которые шли по их следу. Подозреваемые были задержаны.

Как отметили в Актауском городском суде, свою вину признали оба подсудимых. Следствием была собрана полная база доказательств их вины.

В действиях подсудимых признан рецидив, так как оба в 2015 году уже были осуждены - один за кражу и порчу чужого имущества, второй за грабеж. Тогда судья молодых парней пожалела и оставила на свободе. В этот раз осужденные получили реальные сроки - по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

