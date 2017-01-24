В суде стали известны подробности убийства молодого человека. Потерпевший Анатолий ШАТАЛОВ и подсудимый Хамит АБДУЛЛИН были одноклассниками. В тот день, 5 ноября, Шаталов попросил Абдуллина помочь ему перестелить полы у него дома. Когда Хамит пришел к Шаталову, дома помимо Анатолия была его гражданская супруга Олеся ЕГОРЫЧЕВА. Потерпевший с подсудимым прошли на кухню, где стали пить водку. Когда спиртное закончилось, Абдуллин попросил Олесю ЕГОРЫЧЕВУ принести им еще. Девушка отказалась и отвела пьяного Шаталова спать, а Абдуллина попросила уйти. Однако подсудимый остался сидеть на кухне. Тогда Егорычева позвонила отцу своего супруга, чтобы тот помог выпроводить нетрезвого гостя. Когда Шаталов-старший пришел к своему сыну домой, то увидел как Хамит АБДУЛЛИН угрожает ножом Олесе ЕГОРЫЧЕВОЙ. Он успокоил парня и вывел из дома. Позже Абдуллин вновь вернулся к своему однокласснику Шаталову, чтобы продолжить выпивать. Егорычева ушла. За столом между потерпевшим и Абдуллиным завязалась словесная перепалка. В ходе ссоры Абдуллин стал душить Анатолия ШАТАЛОВА, тот потерял сознание и позже скончался. Когда Абдуллин понял, что Шаталов мертв, он пошел к своей сестре и занял у нее 5 тысяч тенге, чтобы снять для своего укрытия квартиру, однако позже понял, что ему не удастся все время скрываться от следствия и пошел в полицию, где рассказал о произошедшем. - Суд признал виновным Хамита АБДУЛЛИНА в совершении преступления и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, Абдуллин должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн тенге в качестве морального ущерба, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делом ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.