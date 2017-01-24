Теперь каждое утро в городских общеобразовательных учреждениях можно увидеть народного избранника, активно демонстрирующего свои физические возможности. Таким образом депутаты гормаслихата решили поддержать предстоящую 28-ую Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Алматы. Массовые утренние зарядки с участием народных избранников и известных городских спортсменов уже стартовали. Правда, как подчеркнули в самой горадминистрации, не все депутаты решились поддержать идею. Одни отказались по состоянию здоровья, другие – слишком заняты. А идея утренних разминок со школьниками принадлежит отделу физической культуры и спорта городского акимата.