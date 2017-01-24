Депутаты маслихата города Актобе проводят зарядки в городских школах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6cc5444d-52bd-4377-b2f6-f6d692d9959e Теперь каждое утро в городских общеобразовательных учреждениях можно увидеть народного избранника, активно демонстрирующего свои физические возможности. Таким образом депутаты гормаслихата решили поддержать предстоящую 28-ую Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Алматы. Массовые утренние зарядки с участием народных избранников и известных городских спортсменов уже стартовали. Правда, как подчеркнули в самой горадминистрации, не все депутаты решились поддержать идею. Одни отказались по состоянию здоровья, другие – слишком заняты. А идея утренних разминок со школьниками принадлежит отделу физической культуры и спорта городского акимата. 0f982365-b024-46fa-b96d-8fa34ae7b881 33b2b981-7753-40e9-843c-8d7258481b19 Сабина АСКАРОВА