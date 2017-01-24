Инцидент произошел на трассе Атырау-Уральск. Во время дежурства старший сержант полиции остановил подозрительную автомашину марки «Ваз-21154». В это время со стороны пассажирского места вышел пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и направился к полицейскому. Внезапно мужчина накинулся на представителя правопорядка и порвал его форменную одежду. - Суд, учитывая личность подсудимого, признание вины и ранюю несудимость, признал нарушителя виновным по ч.1 ст.379 УК РК "Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти" и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе. Отметим, что эта статья предусматривает наказание штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.