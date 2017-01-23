Данный проект реализован в регионе впервые, закуплены машины на средства из местного бюджета. Стоимость одной автомобильной установки - 1 миллион 700 тысяч тенге. В число 100 автомобилей входят 3 автоурагана и 1 эвакуатор. Каждая встроенная камера видеорегистратора имеет инфракрасную подсветку и способна поворачиваться на 360 градусов по горизонтальной оси и смотреть под прямым углом вверх и вниз. Произведены новые видеоустройства в Китае. Радиус действия видеорегистраторов распространяется в пределах действия сотовой связи. Гарантия на устройства дается производителем до 2 лет.Стоит отметить, что до настоящего времени дорожно-патрульные службы Атырау использовали курсовые салонные камеры, которые фиксировали все происходящее только сзади автомобиля. - Новые видеорегистраторы позволяют эффективно вести поиск нарушителей в ночное время при контактных преступлениях, как, например, грабеж, при заезде в неосвещенные места и дворы полицейские могут вести наблюдение с использованием инфракрасной подсветки. При этом сами нарушители не будут видеть, что за ними ведется видеонаблюдение, - рассказал начальник управления технического управления ДВД Атырауской области Даниил МАКАТУХА. По словам специалиста, устройство может передавать изображение как на дисплей внутри машины, так и в ЦОУ в режиме он-лайн. Она реагирует на события и поворачивается на происходящие события. Камерой может управлять сам водитель из салона машины, либо это может делать оператор ЦОУ, при этом изображение может быть увеличено в несколько раз.