Программа «Собственник» - первоначальный взнос – 30 % от стоимости недвижимости; - вступительный взнос – 7 % от стоимости недвижимости; - три группы очередности в зависимости от стоимости недвижимости; - приобретение недвижимости потребительским кооперативом за счет средств фонда финансовой взаимопомощи кооператива; - оформление договора купли-продажи в рассрочку на имя пайщика с регистрацией в Департаменте Юстиции; Программа «Аренда с последующим выкупом» - первоначальный взнос – 10 % от стоимости недвижимости; - вступительный взнос – 7 % от стоимости недвижимости; - одна группа очередности; - приобретение недвижимости потребительским кооперативом за счет средств фонда финансовой взаимопомощи кооператива; - оформление договора аренды с последующим выкупом на имя пайщика с регистрацией в Департаменте Юстиции; - после внесения 70% от стоимости недвижимости заключается договор купли-продажи на имя пайщика. Условия для участников программы «Собственник» и «Аренда»: - годовая процентная ставка 0 % - без подтверждения дохода - кредитная история не рассматривается - возраст от 18 лет - срок рассрочки до 10 лет - досрочное погашение без штрафных санкций.

Наш адрес: г. Уральск ул. Алмазова, 161 (за зданием ТД «Аквариум»), моб.: 8 771 731 19 10, 8 771 731 15 54, 8 778 313 60 85.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» № 142 от 16 января 2001 г., кооператив является некоммерческой организацией, основанной на учредительном собрании 25 октября 2016 г., и в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О Потребительском Кооперативе», прошедшей государственную регистрацию в Департаменте юстиции ЗКО 14 ноября 2016 г. - Кооператив представляет собой добровольное объединение физических и юридических лиц для улучшения жилищных условий и предпринимательской деятельности участников, осуществляемое путем объединения их паевых (первоначальных) взносов, тем самым, образовывая фонд финансовой взаимопомощи,- объясняет директор потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ kz» в Уральске Динара МУХАНЬЯРОВА. - Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться между его участниками и направляются только на уставные цели. Будущим участникам потребительского кооператива «Свой ДОМ kz» предлагаются две программы по приобретению недвижимости:- Если вы мечтаете о своей недвижимости, но у вас недостаточно средств для ее покупки, или вы хотите приобрести помещение для развития своего бизнеса, но у вас нет финансовых возможностей, приглашаем вас принять участие в программе кооператива «Свой ДОМ kz», - говорит Динара МУХАНЬЯРОВА. - Для этого вам достаточно внести вступительный и первоначальный взнос и встать на очередь. Движение в очереди вы можете просматривать в личном кабинете на нашем сайте. Оформив недвижимость по вашему выбору, вы становитесь ее обладателем, оплачивая ежемесячно остаточную сумму без процентов и подтверждения дохода.На правах рекламы.