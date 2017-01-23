Врачи говорят, что даже не подозревали о планах «кукушки», потому что в роддоме она не подавала виду и не писала отказную на ребенка. - При выписке даже не заикнулась о том, что думает отдать ребенка. Совершенно адекватная и ребенок здоровый. Мы даже подумать не могли, что все так закончится. Вручили ей документы при выписке, поздравили и проводили, - рассказала заместитель директора Актюбинского перинатального центра Айгуль НИЯЗМАГАМБЕТОВА. По словам врачей, мать-кукушка уже во второй раз попадает в перинатальный центр. До этого у нее родился мертвый ребенок. Поэтому медики не могут понять поступок женщины. Между тем, выяснилось, что сразу после выписки буквально на пороге роддома женщина передала новорожденного покупательнице, примерный возраст которой, как сообщают в ДВД, 40-45 лет. Но «сделку» прервали полицейские, которые на месте задержали и продавца «живым товаром» и покупателя. - Женщина сейчас находится в СИЗО. По факту продажи заведено уголовное дело согласно статьи Уголовного кодекса «Торговля несовершеннолетними, - сообщили в ДВД Актюбинской области.