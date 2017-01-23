В 2016 году самая маленькая сумма взятки была равна 5000 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz По словам руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции ЗКО Максата КОЖАБАЕВА, всего в 2016 году было зарегистрировано 72 коррупционных преступления, а с начала этого года - 23. Большинство из них возбуждены по статье "Превышение должностных полномочий" и "Получение взятки". - Наименьшая сумма взятки в 2016 году составила пять тысяч тенге, а самая большая - 1,5 млн тенге, - отметил Максат КОЖАБАЕВ. - Самыми резонансными делами 2016 года стали в отношении бывшего руководителя ДАРЕМ Валихана РАЗОВА, которого осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к штрафу в размере 6,9 млн тенге. Также громким было дело руководителя отдела контроля на железнодорожном транспорте РГУ "Инспекция транспортного контроля ЗКО" Рустама МУКАНОВА. Он получал 5 тысяч тенге за каждый рейс пассажирских поездов за непроведение проверок и общее покровительство. Приговором суда ему назначен штраф 7,9 млн тенге с конфискацией имущества. Не менее интересным было уголовное дело в отношении директора областного туберкулезного санатория "Карагайлы" Мукашевой, которая совместно с мужем, приписывая фиктивное количество больных, находящихся на лечении, совершила хищение 47 млн тенге. Эти деньги были выделены на лечение и питание пациентов. По данному уголовному делу к ответственности было привлечено 7 лиц, возбуждено 33 уголовных дела. Саму Мукашеву осудили на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Стоит отметить, что Уральский городской суд по уголовным делам в 2016 году рассмотрел 25 уголовных дел в отношении 29 лиц по коррупционным преступлениям. Из них четверых приговорили к лишению свободы, 21 лицу назначен штраф, одному - ограничение свободы и троим лишение свободы условно.