На встрече Алтай КУЛЬГИНОВ и Ренато МАРОЛИ обсудили три значимых вопроса – это развитие промышленности региона, социально-инфраструктурные проекты и вопрос переселения жителей поселка Березовка.Село Березовка. Фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что 2016 год показатели региона в сфере промышленности сложились хорошо, также была проведена большая совместная плодотворная работа по социально-инфраструктурным проектам. В новом году работы будет не меньше, отметил аким области. На особом контроле, конечно, стоит вопрос переселения жителей Березовки, на сегодняшний день необходимо сдать в эксплуатацию 100 частных жилых домов и еще 2 девятиэтажных дома. Также до начала нового учебного года нужно закончить строительство новых школ, детских садов и спортивных комплексов, чтобы сдать их в эксплуатацию. - Сегодня мы обсуждали результаты работы 2016 года и говорили о планах на 2017-2018 годы. Мы обсуждали социальные проекты в рамках уже установленного бюджета, это был очень конструктивный диалог, выслушали несколько советов со стороны акимата, и в тесной работе с акиматом мы закончим все наши планы. Аким подчеркнул важность одного проекта - это реконструкция моста в городе Уральск, также реконструкцию нескольких дорог в городе и области, и вовлечение компаний в эти социальные проекты, - рассказал генеральный директор КПО б.в. Ренато МАРОЛИ.