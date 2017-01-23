Первый заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ на открытии корта сделал несколько подач. Фото из архива "МГ" - Кто-нибудь в курсе про это чудо? Вроде построили, 1,5 миллиарда тенге потратили, церемонию открытия провели, ленточку разрезали. А объект как стоял "мертвый", так и стоит. Ворота закрыты. Кто-нибудь слышал, когда туда можно будет реально пойти и поиграть? - написала пользовательница Facebook. Оказалось, что многие жители Атырау даже не знают, где расположен новый спортивный объект. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в областном управлении спорта, в середине декабря состоялось лишь техническое открытие спортивного объекта, стоимость которого составила 1,6 миллиардов тенге. Средства на его строительство были выделены из местного бюджета. Сам же объект пока находится на балансе управления строительства акимата Атырауской области. После того, как теннисный корт сдадут в ведение областного управления спорта и физической культуры, будет назначено руководство. Уже после всех этих процедур новый спортивный центр будет доступен и местным жителям. В настоящее время там ведутся подготовительные работы - проверка всех коммуникаций: электричества, водоснабжения и тепла. Точную дату открытия теннисного корта не сообщили. К слову, новый теннисный корт, открытие которого было приурочено 25-летию независимости РК, расположен вдоль аэропортовской трассы, неподалеку от Ледового дворца. Добраться до нового спортивного объекта можно всего лишь одним маршрутом - 30 а. - Этот вопрос мы также проработаем с городским акиматом при пересмотре старых маршрутов и формировании новых, - сообщили в областном акимате.