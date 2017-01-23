Ночь без газа в частном секторе

23 января 2017 около 00:00 прекратилась подача газа в частный сектор в районе Евразия-Покатилова-Алмазова (точный район отключения мне неизвестен). Работы по восстановлению подачи газа начались только утром (после 09:00). Дежурный КазТрансГаз - Аймак заявил, что подача прекратилась из-за срабатывания клапана-отсекателя на газопроводе (срабатывание клапана-отсекателя является следствием отклонения от допустимых параметров или неисправностью самого клапана-отсекателя - автор). Работы по возобновлению подачи газа начались только утром из-за (внимание!) ограничений налагаемых законодательством, а именно законом "О гражданской защите". Это со слов дежурного по номеру телефона 213355. Население данного района оставалось без отопления всю ночь. Прошу юристов прокомментировать наличие такого ограничения в законодательстве, а городские власти предпринять меры по недопущению подобной практики в будущем (если только закон действительно на налагает подобных ограничений).