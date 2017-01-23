Бывшего военрука признали виновным по статье 106 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-01-23 at 14.15.26 Сегодня, 23 января, судья Тельман ИБРАШЕВ огласил приговор в отношении Айдоса ГАБДУЛКАРИМОВА, который, работая военруком в школе поселка Караоба Казталовского района, избил 10-классника Едиля МАКСОТОВА. Как следует из материалов дела, мальчишки играли в футбол на школьном поле, к ним присоединился учитель истории, он был в нетрезвом состоянии, и начал руководить игрой. Едиль МАКСОТОВ попросил его уйти с поля, но учитель истории не ушел. Мальчику это не понравилось, и он нецензурно обозвал учителя истории. На что учитель военной подготовки решил заступиться за коллегу и воспитать школьника жестким методом. Он нанес удар по лицу ученика, следом ударил ногой в пах. - Суд постановил Айдоса ГАБДУЛКАРИМОВА признать виновным в совершении преступления согласно статьи 106 ч. 2 УК РК и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, - зачитал приговор судья. R6Px0kzqqkc Адвокат подсудимого Назгуль КЕНЖЕБАЕВА заявила, что с решением суда они не согласны. - Мы считаем, что преступление было совершено по неосторожности. По делу материальный и моральный ущерб возмещен в размере 2 миллионов тенге. Будем в последующим обжаловать приговор, - отметила Назгуль КЕНЖЕБАЕВА. Напомним, 4 октября 2016 года, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.  WhatsApp Image 2017-01-23 at 14.18.14 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  