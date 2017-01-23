Фото из архива "МГ" Разработкой проектно-сметной документации занимается ТОО "Lisma BB", заказчиком выступил городской отдел ЖКХ. Отметим, что в этом году главной мусорной свалке Атырау исполнится уже 40 лет. Ежемесячно коммунальщиками туда свозится более 7 тысяч тонн мусорных отходов. - У нас уже имеются инвесторы, готовые вложить деньги в строительство мусороперабатывающего завода, который впоследствии будет вырабатывать энергию, как в Хорватии и других странах. Однако, о точных сроках мы вам сказать не можем, - рассказал Самат ТУРНИЯЗОВ. Также, по словам Самата ТУРНИЯЗОВА, в Махамбетском районе в 15 километрах от астраханской трассы для ТОО "Спецавтобаза" выделена земля площадью в 50 гектаров для строительства нового мусорного полигона. Однако, о точных сроках начала стройки также неизвестно. Напомним, что в ходе Международного инвестиционного форума Atyrau Invest-2016 между акиматом Атырауской области и иностранными инвесторами было подписано сразу два меморандума, касающихся вопросов переработки мусора. С французской компанией «Issmat investment & finance» был подписан проект строительства мусороперерабатывающего завода мощностью 250 тыс.тонн в год. Трёхстороннее соглашение акимат Атырауской области подписал с португальской и американской компаниями о строительстве завода по переработке твердо-бытовых отходов в электроэнергию.