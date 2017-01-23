Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в суде Зеленоского района №2, в отношении сельчанина было заведено дело по статье 440 ч. 4 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в нетрезвом виде в общественных местах". Из материалов дела следует, что этот мужчина дважды в течение года подвергался административному взысканию по статье 440 КоАП, однако вновь ходил по поселку пьяным. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью. Постановлением суда сельчанин признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 440 ч. 4 КоАП РК, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки. Постановление суда не вступило в законную силу.