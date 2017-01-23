Иллюстративное фото "МГ" Как сообщила и.о. руководителя отдела образования города Уральск Батика ПАЙДИНА, весной нынешнего года начнется второй этап капитального ремонта в детском саду №43. - На 10 января 2017 года в очереди детские сады города состоят более 16 тысяч детей. В городе существует проблема с нехваткой мест в детских садах и мини-центрах. Нам не хватает 42 дошкольные организации, - сообщила Батика ПАЙДИНА. Между тем, если ребенок посещает частный детский сад, очередь в государственную дошкольную организацию сохраняется. Стоит отметить, что 20-ти садах открыты ясельные группы, которые принимают детей с 2-х лет.