Информацию о стоимости услуг в клинике можно получить у представителя в Уральске в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов по телефонам: 8 (7112) 24 26 90, 8 707 186 52 00, 8 701 914 70 42 и в социальных сетях: • vk.com/uralsk_pr_microkhirurgiyaglaza • ok.ru/uralsk.pr.microkhirurgiyaglaza • instagram.com/p.mikrokhirurgiiglazavuralske