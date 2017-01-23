Дополнительно для удобства пациентов регулярно организуется автотранспорт из региона проживания в Оренбургский филиал межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" и обратно. Более подробную информацию о клинике вы можете найти на официальном сайте www.ofmntk.ru, о представителе - www.ofmntk.ru/patients/predstaviteli.html . Лицензия № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. На правах рекламы.
Информацию о стоимости услуг в клинике можно получить у представителя в Уральске в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов по телефонам: 8 (7112) 24 26 90, 8 707 186 52 00, 8 701 914 70 42 и в социальных сетях: • vk.com/uralsk_pr_microkhirurgiyaglaza • ok.ru/uralsk.pr.microkhirurgiyaglaza • instagram.com/p.mikrokhirurgiiglazavuralske
Вам может быть интересно
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Формальную поддержку оказывали особенным детям в Атырауской области
Нарушения выявили прокуроры.
Топ-5 проблем арендатора и как их решить
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.