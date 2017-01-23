1414 Ежемесячно врачи Оренбургского филиала межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Николаевича Федорова проводят платную выездную диагностическую работу в городе Уральск. Ранее оренбургские специалисты уже приезжали в Уральск и смогли оказать консультационную помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. В связи с подписанием меморандума о дальнейшем сотрудничестве между управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области и Оренбургским филиалом федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» была проведена операция больному на базе областной клинической больницы в городе Уральске. Пройдя первичную диагностику, пациенты могут предварительно узнать свой диагноз, методы лечения, применяемые в нашей клинике, прогнозы по восстановлению сниженных зрительных функций, а также получить всю информацию о клинике и способах предварительной записи.

Информацию о стоимости услуг в клинике можно получить у представителя в Уральске в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов по телефонам: 8 (7112) 24 26 90, 8 707 186 52 00, 8 701 914 70 42 и в социальных сетях: • vk.com/uralsk_pr_microkhirurgiyaglazaok.ru/uralsk.pr.microkhirurgiyaglazainstagram.com/p.mikrokhirurgiiglazavuralske

уралДополнительно для удобства пациентов регулярно организуется автотранспорт из региона проживания в Оренбургский филиал межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" и обратно. Более подробную информацию о клинике вы можете найти на официальном сайте www.ofmntk.ru, о представителе - www.ofmntk.ru/patients/predstaviteli.html . Лицензия № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. На правах рекламы.