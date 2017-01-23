Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, на пульт пожарных в 20:57 часов поступил звонок о том, что по адресу: улица Достык, 203, горит квартира. - В 21:29 пожар был полностью ликвидирован. В квартире горела стиральная машина в ванной комнате и пластиковые потолочные панельные перекрытия. В момент пожара было эвакуировано 10 человек, из них трое детей. Площадь пожара составила 25 кв.метров. На место ЧП выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Причины пожара и ущерб устанавливаются.