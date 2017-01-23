Иллюстративное фото с сайта localSaver.com Судом установлено, что четверо местных жителей были причастны к деятельности международной экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Как выяснилось, подсудимые принимали активное участие в деятельности данного религиозного объединения. В отношении экстремистской организации уже имеется вступившее в силу решение суда о запрете её деятельности в связи с осуществлением экстремизма и пропагандой терроризма. Участники «Ат-Такфир уаль-Хиджра» занимались хранением с целью распространения и распространением материалов, указанного содержания с использованием сетей телекоммуникаций. - Приговором суда подсудимые признаны виновными по ч.2 ст.256, ч.2 ст.405 УК Республики Казахстан. По данным статьям им назначены наказания в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе.