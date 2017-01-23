Поэтому горячее питание там отсутствует, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заместитель руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, по области горячее питание организовано в 363 школах с охватом 71 979 учащихся, в том числе 15 338 детей из малообеспеченных семей и 41 695 учеников начальных классов. - В 14 школах, где нет столовых и буфетов, 178 детей получают бесплатное молоко. На сегодняшний день такие школы есть в Акжайыкском, Бурлинском и Теректинском районах, - отметила Зауре ГУМАРОВА. - В Уральске бесплатным питанием охвачены 31 055 учеников во всех 48 школах. К слову, на организацию питания в школах города в 2017 году выделено 312 млн тенге. В 2016 году на эти же цели было потрачено 296 млн тенге.