Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заместитель руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, по области горячее питание организовано в 363 школах с охватом 71 979 учащихся, в том числе 15 338 детей из малообеспеченных семей и 41 695 учеников начальных классов. - В 14 школах, где нет столовых и буфетов, 178 детей получают бесплатное молоко. На сегодняшний день такие школы есть в Акжайыкском, Бурлинском и Теректинском районах, - отметила Зауре ГУМАРОВА. - В Уральске бесплатным питанием охвачены 31 055 учеников во всех 48 школах. К слову, на организацию питания в школах города в 2017 году выделено 312 млн тенге. В 2016 году на эти же цели было потрачено 296 млн тенге.