Певец из Актобе поразил жюри на конкурсе в Китае

22-летний Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ принял участие в музыкальном конкурсе I Am a Singer в Китае, где стал победителем первого этапа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". SNWC4kJtnp0 Конкурс I Am a Singer проходит в Китае в городе Чанша и транслируется на самом популярном китайском телеканале - Hunan TV. Всего вокальный конкурс состоит из 14 этапов. 22-летний актюбенец выступил в первом этапе с композицией SOS d'un terrien en détresse на французском языке. Зрители буквально взрывались овациями во время его проникновенного исполнения песни. Стоит отметить, что Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ является самым молодым участником. Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ - казахстанский певец. Обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец» (каз. «Халықтың сүйіктісі»), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».