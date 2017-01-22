Иллюстративное фото из архива "МГ" В "Госкорпорации правительство для граждан ЗКО" сообщили, что для удобства граждан, те, кто не успел получить регистрацию в ЦОНах, смогут ее оформить в торговых домах и учебных зававедениях. - Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим получить электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства, - отметил директор департамента «Центр обслуживания населения» филиала «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ЗКО Марат БАССАРОВ. По его словам, в Уральске мобильные группы принимали граждан в торговых домах «City Center», «Alem Plaza» и «Атриум». Теперь мобильными группами планируется охватить ВУЗы и госорганизации. Напомним, услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства.