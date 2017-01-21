Капитальный ремонт проезжей части по улице Гагарина в районе мясокомбината был начат еще в 2013 году, однако дорога до сих пор не сдана в эксплуатацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжана ТУКЖАНОВА, улица Гагарина от улицы С. Датова до конечной остановки автобуса №2 включена в план проведения текущего ремонта дорог в 2017 году. - В рамках данных работ планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, - заявил Бекжан ТУКЖАНОВ. Стоит отметить, что этот участок дороги является проблемным из-за того, что после проведения капремонта осенью 2013 года асфальт стал рассыпаться и весной подрядчик вырезал несколько участков на дороге, чтобы положить новое покрытие. Однако после этого объявил себя банкротом, а дорога так и осталась вся в дырах. Стоит отметить, что в 2016 году руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ говорил, что между ЖКХ и подрядной организацией ТОО "Гордорстрой", которые проводили ремонт этой улицы закончились судебные разбирательства, деньги уже взысканы с подрядной организации и ремонт дороги будет закончен в 2016 году.