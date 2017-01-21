Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в ходе изучения дел было установлено, что судебными исполнителями в адрес должника направлялись уведомления, чтобы они погасили долги, однако правонарушители так и не выплатили долги по алиментам. Суд привлек должников к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, по признакам неисполнения судебного акта и исполнительного документа и назначил двоим неплательщикам административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток и троим сроком на сутки.