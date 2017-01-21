Талгат Якубов К акиму обратились жители микрорайона "Коктем" дома № 79 по улице Монкейулы. Дом на 55% заселен, однако газ там не проведен, сообщили жильцы. Глава города потребовал объяснений. Представитель "КазТрансГаз Аймак" сообщил, что дело в том, что подрядная организация "АлТим" не подготовила нужной документации, отметив, что действительно по этому адресу не провели даже опрессовку. - Нам необходимо, чтобы дом был заселен на 70-80%. А вдруг утечка? В первую очередь мы рассматриваем объект с целью безопасности. Должен быть договор на техобслуживание, - объяснил представитель "КазТрансГаз Аймак". Как пояснил замакима Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, это 90-квартирный дом. Курирует этот дом КСК "Мукатаев". - Мы не раз вешали объявления о собрании, к сожалению, жильцы дома не приходят. Работаем над этим, к середине февраля планируем запустить газ, - Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Представитель подрядной организации "АлТим" отметил, что все эти вопросы передаст руководству. - Ну при чем тут заселение? Что мешало провести и подключить газ? Если проблемами заниматься, то все решится. Если подчиненные не доделывают работу, то это вина руководителей. У нас серьезные претензии к работе отдела строительства города Уральска. В доме до сих пор нет газа, не оборудована стоянка, - говорит местный житель Талгат ЯКУБОВ. Также Талгат ЯКУБОВ отметил, что он уже приходил со своими вопросами в акимат, однако ответов не получил. - Почему вы не контролирует работу отдела строительства города Уральск? Примите какие-то действия, - обратился к градоначальнику Талгат ЯКУБОВ. -Все раскопали, уперлись в действующую теплотрассу, пойдет таяние снега, размоет пазухи, и вода пойдет в наш дом. По-колхозному все сделали. Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ пояснил, что эту проблему необходимо решать комплексно. - Это не значит, что я должен ходить возле вас и вашего дома, есть специалист которому все поручено. Кроме того, есть нормы, которым должно все соответствовать, - сказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.