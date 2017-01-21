С 23 по 27 января все женщины смогут пройти обследование на выявление рака шейки матки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора областного онкологического диспансера Нурлан ТУЛЕМИСОВ, пять дней с 8.00 до 13.00 часов их специалисты будут проводить обследование женщин без направления и записи. - Начиная с 23 января все желающие могут пройти обследование на выявление рака шейки матки. Часы приема ограничены, однако, если кто-то не успеет пройти именно в установленные часы, мы запишем их на другой день и обследуем. Определенного количества женщин, которых примут наши специалисты, нет. Мы осмотрим столько пациентов, сколько к нам обратятся, - отметил Нурлан ТУЛЕМИСОВ. Стоит отметить, что в ЗКО ежегодно насчитывается около 60 новых случаев заболеваний раком шейки матки. Однако этот показатель значительно снизился по сравнению с 2013 годом. По словам заместителя директора областного онкологического диспансера, чаще всего рак шейки матки выявляют у женщин от 30 до 50 лет, но сейчас в группу риска попали женщины старше 65 лет. Все потому, что женщины в этом возрасте редко обращаются к врачам, а если и обращаются, то только в том случае, когда что-то беспокоит. К слову, в онкологическом диспансере ЗКО 28 января пройдет день открытых дверей. В этот день врачи примут всех пациентов, не только женщин, без направлений и предварительной записи.