Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора областного онкологического диспансера Нурлан ТУЛЕМИСОВ, пять дней с 8.00 до 13.00 часов их специалисты будут проводить обследование женщин без направления и записи. - Начиная с 23 января все желающие могут пройти обследование на выявление рака шейки матки. Часы приема ограничены, однако, если кто-то не успеет пройти именно в установленные часы, мы запишем их на другой день и обследуем. Определенного количества женщин, которых примут наши специалисты, нет. Мы осмотрим столько пациентов, сколько к нам обратятся, - отметил Нурлан ТУЛЕМИСОВ. Стоит отметить, что в ЗКО ежегодно насчитывается около 60 новых случаев заболеваний раком шейки матки. Однако этот показатель значительно снизился по сравнению с 2013 годом. По словам заместителя директора областного онкологического диспансера, чаще всего рак шейки матки выявляют у женщин от 30 до 50 лет, но сейчас в группу риска попали женщины старше 65 лет. Все потому, что женщины в этом возрасте редко обращаются к врачам, а если и обращаются, то только в том случае, когда что-то беспокоит. К слову, в онкологическом диспансере ЗКО 28 января пройдет день открытых дверей. В этот день врачи примут всех пациентов, не только женщин, без направлений и предварительной записи.