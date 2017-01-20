В атырауском суде состоялось заключительное оглашение приговора двум гражданским активистам - Максу БОКАЕВУ и Талгату АЯНУ. Однако, этому предшествовало сопротивление со стороны группы поддержки заключенных, которые в зале заседания начали во весь голос исполнять государственный гимн. Председательствующий судья Татти УАЛИЕВА сделала предупреждение собравшимся о том, если они не будут вести себя подобающим образом, оглашение приговора пройдет за закрытыми дверями без присутствия посторонних. После того, как собравшиеся успокоились, был зачитан приговор. По решению судей приговор заключенным Максу БОКАЕВУ И Талгату АЯНУ был оставлен без изменений и подлежит обжалованию в Верховном суде. Отметим, что сегодня в ходе утреннего заседания прокурор Айнур ЕНСЕПОВА обратилась с заявлением к коллегии по уголовным делам областного суда оставить приговор в силе. Напомним, что гражданские активисты Макс БОКАЕВ и Талгат АЯН за организацию участие в земельном митинге приговорены к пяти годам лишения свободы каждый, также им запрещено заниматься общественной деятельностью сроком до 3 лет.