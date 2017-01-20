На отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА житель поселка задал вопрос на государственном языке, однако аким ответил на вопрос на русском, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-01-20 at 16.39.11 Сегодня, 20 января, в СОШ №30 состоялся отчет акима поселка Зачаганск Адильбека КАДЫРОВА перед местными жителями. После основного отчета один из жителей Зачаганска задал вопрос о том, зачем они каждый год сажают по тысячи саженцев, за которыми потом никто не ухаживает, и они все погибают. Свой вопрос сельчанин озвучил на казахском языке и попросил акима ответить на нем же. - Я понял ваш вопрос, но отвечу на русском. Да, действительно, такая проблема существует, но мы ее решим, - ответил Адильбек КАДЫРОВ. На выручку сельскому акиму пришел присутствовавший на отчете глава Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, он перевел ответ Адильбека КАДЫРОВА на государственный язык и похвалил жителя Зачаганска за хороший вопрос. WhatsApp Image 2017-01-20 at 16.39.13 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА