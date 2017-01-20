Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения ЗКО Сары ЕСПАНОВОЙ, в основном свой отказ родители объясняют религиозными причинами. - За последние семь лет число отказавшихся от прививок возросло в четыре раза. Отказы происходят по самым разным причинам, однако чаще всего по религиозным причинам. Сейчас количество новорожденных, не прошедших вакцинацию БЦЖ и против гепатита, в родильных домах достигает ста, - отметила Сара ЕСПАНОВА. Сара ЕСПАНОВА напомнила, что люди, которые не подверглись вакцинации, находятся в группе риска по заражению такими заболеваниями, как туберкулез и прочие. - Конечно, летальных исходов во время болезней пациентов без прививок мы ни разу не допустили, однако, советуем всем родителям не отказываться от вакцинации детей, - пояснила Сара ЕСПАНОВА.