В Уральске рыбинспекция вышла на борьбу с замором. Поступлению кислорода мешает толстый слой льда, на сегодняшний день его толщина составляет около 30-ти сантиметров, поэтому проделанные лунки - настоящий глоток свежего воздуха и спасение для рыб. - Сейчас народу много у нас, спасибо нашим студентам, они, конечно, легко одеты, но все работают. 500 лунок сегодня сделаем, через которые будет поступать кислород. Такие мероприятия мы проводим каждый год, начиная с января, и до конца февраля будем работать, - рассказал руководитель отдела Акжаикской инспекции лесного хозяйства и животного мира Али НИЯЗОВ. Такие работы проводятся по всем водоемам, а их в области насчитывается 220, 45 из них закреплены за природопользователями. Помимо самих рыбинспекторов спасать рыбу отправились студенты. Несмотря на мороз, они старательно делали лунки. - Я студент 4 курса, буду ихтиологом. Мы каждый год проходим здесь практику, бурим лед, чтобы рыбам поступал воздух через камыши, и к тому же лунки благодаря камышам какое-то время не замерзают, - говорит студент Шадияр МАКСУТОВ. Морозы пока не отступают, и все эти лунки затянутся льдом, поэтому рыбинспекторы еще не раз приедут сюда с камышами и ледорубами.