Фото с сайта inform.kz 60 факелоносцев из каждого региона пробегут по красивым местам своего города и охватят в целом 12 км. Первый этап маршрута в Актау стартует в 10:00 с площади Государственных символов в 12 микрорайоне. Факел Универсиады понесут такие именитые спортсмены, как Адилбек НИЯЗЫМБЕТОВ, Берик АБДРАХМАНОВ, Бекзат НУРДАУЛЕТОВ, Габит НАЗАРБАЕКОВ, Динмухамбет СУЛЕЙМЕНОВ и многие другие. Второй этап Эстафеты Огня получит старт на набережной Актау и пройдет по основным достопримечательностям города: Дворцу бракосочетаний, акимату области, памятнику Курмангазы, монументу «Вечный огонь», мангистаускому областному музыкально-драматическому театру им. Н. Жантурина, зданию «Мангистау Мунай Газ», памятнику Каравелла и акимату города Актау. Финишируют факелоносцы в 16:00 на площади Астана. Параллельно в это время в Актобе от Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова стартует первый этап эстафеты во главе с такими спортсменами, как Фархад ХАРКИ, Рустам ИБРАЕВ, Алишер САГИНТАЕВ, Айбек КАМЗЕНОВ, Ринат САГАНДЫКОВ и другими. Факелоносцы пробегут по улицам братьев Жубановых, Пацаева, Маресьева, Молдагуловой, 101 Стрелковой Бригады, Абая, Есет батыра, Абулхайыр хана и закончат второй этап в 16:00 в Парке Первого Президента. По таким же сценариям по улицам городов Уральск и Атырау побегут факелоносцы, занимающиеся разными видами спорта, участники Олимпийских игр, а также студенты, имеющие достижения в науке, культуре и т.д. Уральские факелоносцы вместе с бронзовым призером Олимпиады в Рио по вольной борьбе Екатериной ЛАРИОНОВОЙ, начиная с Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова, преодолеют следующие центральные улицы города: пр.Достык, Евразия, Гагарина, Сырыма Датова и финишируют в 17:00 в теннисном центре. В списке факелоносцев также имеются такие участники недавней Олимпиады, как Полина РЕПИНА, Георгий ШЕЙКО, Андрей ЕРГУЧИЕВ, Алексей ДЕРГУНОВ. В Атырау, начиная от Атырауского университета нефти и газа и заканчивая Атырауским Государственным университетом им.Х.Досмухамедова, с факелом Универсиады на пробег отправятся 60 активных спортсменов и студентов, защищающие честь этого города в разных международных конкурсах и соревнованиях. Среди них победитель Олимпиады-2016 года по тяжелой атлетике Ниджат РАХИМОВ, а также Кайырберди АЙДЫНБАЙ, Айганым ИХСАНОВА, Ерсайын ИДЕЯТОВ, Сайда КАПСАЛИХОВА, Даулет ЕЛЕМЕСОВ и многие другие. Они пробегут по проспектам Махамбета Утемисова, Баймуханова, Амандосова, Сатпаева и Абая. По задумке авторов, каждый областной центр, города Астана и Алматы проведут собственное зарождение Огня в крупнейшем вузе региона. После прохождения эстафеты по улицам города, лучший студент региона и технический специалист «хранителей огня» доставят Огонь в Алматы, где все 16 огней будут объединены во время церемонии открытия Универсиады.