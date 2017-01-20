opros_mg-01-20 В конце ноября 2016 года во всех поликлиниках Уральска появилась электронная очередь, которая, по словам руководства управления здравоохранения, должна была исключить столпотворение пациентов в коридорах поликлиник. Однако в редакцию "МГ" за последнюю неделю поступило несколько десятков жалоб на то, что эта система не дала положительного результата. Теперь пациентам приходится не только заранее записываться к специалисту, но потом еще брать талон, чтобы выждать электронную очередь. Кроме того, аппараты, выдающие талоны, часто выходят из строя.