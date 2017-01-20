Комплексное тестирование продлится три дня - 20-23 января. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ЗКГУ Аскар АМАНБАЕВ, сегодня был первый день сдачи экзамена, началось тестирование в 9:00 утра и продлилось до 11:30 часов. - На базе ЗКАТУ тестирование сдают те студенты, которые условно перевелись в вуз, таких студентов 67, а все остальные - это студенты из КАЗИИТУ. Что касается ЗКАТУ, на их базе сдают тестирование студенты этого вуза, 4 факультета, - сообщил Аскар АМАНБАЕВ. Ежедневно тестируются в ЗКГУ около 600 человек. - Я сдавала творческий экзамен по двум предметам, долго готовилась. Экзамен был средней сложности. Волновалась, но все прошло нормально, - рассказала студентка первого курса Марияш. Стоит отметить,что на КТА присутствовала государственная комиссия, дежурные, охрана с металлоискателем, ставились заглушки мобильной связи, видеокамеры. Результат будет известен после 17:00 часов.