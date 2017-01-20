Иллюстративное фото с сайта avtoGuru.pro - Задержанным оказался 33-летний житель города Атырау. Установлено, что на момент ДТП он управлял автомашиной марки "Лада Приора" черного цвета. Парень был задержан у себя дома, в настоящее время его допрашивают, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. Напомним, неизвестный совершил наезд на ученицу 9 класса, переходившую дорогу на участке дороги "Атырау-Дамба". В результате ДТП девочка была госпитализирована в детскую областную больницу, где скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые продолжались с 17 января, сотрудникам криминальной полиции удалось установить личность нарушителя, а также марку автомашины, на котором и было совершено ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 345 и 347 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". Задержанный водворен в изолятор временного содержания.