Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела государственных закупок и лекарственного обеспечения управления здравоохранения ЗКО Шарбану ИСКАКОВОЙ, с июля 2016 года был изменен перечень казахстанского национального формуляра. - В последнее время много вопросов по поводу того, что из бесплатного гарантированного обеспечения пропали некоторые лекарства. К примеру, из такого списка пропал актовегин. Все это потому что не была клинически доказана медикаментозная эффективность таких препаратов. Поэтому в списке появились аналоги, которые прошли все необходимые исследования, - пояснила Шарбану ИСКАКОВА. - Кроме этого, есть еще одно новшество: пациенты с хроническими заболеваниями могут получить рецепты на бесплатные лекарства сразу на три месяца вперед. То есть больным не надо будет ходить в поликлиники ежемесячно за рецептами. Также Шарбану ИСКАКОВА сообщила, что в ЗКО на диспансерном учете состоят более 86 тысяч человек по 44 категориям. Кроме того, в 2017-2018 году в ЗКО появятся клинические фармакологи, которые будут консультировать население о новых аналогах всем известных препаратов. Стоит отметить, что лекарства по бесплатному рецепту можно получить только в аптеках АО "Талап", которые на протяжении несколько лет оказывают фармуслугу управлению здравоохранению ЗКО. В Уральске насчитывается 14 аптек этой сети и еще 17 - в районах.