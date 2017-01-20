В автомобильном сообществе zello_atyrau появилось видео эвакуации детей из детского сада. На видео сначала женщина выводит детей со двора дошкольного учреждения. Далее появляются еще взрослые вместе с детьми, спешащие покинуть задымленную территорию. Из-за густого смога невозможно разглядеть горящее помещение.7xzEDyaIMwI Как сообщили в дежурной части ДЧС, в городе Кульсары сегодня зарегистрирован лишь один факт возгорания. ЧП произошло на складском помещении одного из магазинов, расположенных рядом с садиком. Пожар произошел примерно в обед. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.