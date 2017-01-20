Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения ЗКО Сары ЕСПАНОВОЙ, на сегодняшний день 20% населения ЗКО страдают бесплодием. Это касается не только женщин, но и мужчин. — Процедура ЭКО стала развиваться у нас в 2011 году. Впервые в 2011 году на экстракорпоральное оплодотворение на нашу область было выделено всего четыре квоты. С каждым годом это число растет, и в 2017 году эту процедуру смогут пройти 32 супружеские пары, — пояснила Сара ЕСПАНОВА. — За шесть лет при помощи ЭКО в нашем регионе родилось 40 детей. Из них 10 — двойняшки и у одной пары родилась тройня. Также Сара ЕСПАНОВА отметила, что всего ЭКО было сделано 118 парам. Но рождение 40 детей — это очень хороший показатель. — В Казахстане есть только четыре клиники, где проводят эту процедуру. Две из них в Астане и две — в Алматы. Чтобы получить квоту, проходит очень сложный отбор. Сначала пара проходит обследование в поликлинике, и если там все подтверждается, их направляют в перинатальный центр, — заявила Сара ЕСПАНОВА. Стоит отметить, что чаще всего экстракорпоральным оплодотворением пользуются бесплодные пары, возраст которых 25-38 лет. Однако в ЗКО был случай, когда 19-летняя девушка из-за определенной болезни родила ребенка с помощью ЭКО.