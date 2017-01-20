Иллюстративное фото "МГ" Встреча акима с населением прошла 19 января в актовом зале школы села Круглоозерное. Самый острый вопрос, который прозвучал от местных жителей, касался состояния дороги до поселка. По словам акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, с вопросом о подъездной дороге к поселку, жители обращались уже не раз. - На строительство дороги потребуется около 100-120 миллионов тенге. Мы постараемся найти средства для решения данного вопроса, - отметил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Как рассказал и.о. акима Круглоозерновского сельского округа Салтанат ЕСКАНДИРОВ, в прошлом году было произведено грейдерование дороги в мкр. «Атамекен». Кроме того, решена проблема освещения улиц, установлено 36 светоточек. - Некоторые вопросы у нас находятся на стадии рассмотрения: это пересмотр графика маршрута №51 и установка диспетчерского пункта.