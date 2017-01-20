Иллюстративное фото из архива "МГ" В момент отравления дома находились трое взрослых и двое детей. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранеия ЗКО, вызов на пульт скорой помощи поступил в 22.35 часов. - Трое взрослых и двое детей были доставлены в больницу с диагнозом отравление природным газом, но они отказались от госпитализации. Дети 2014 года и 2004 года рождения сейчас находятся в областной детской больнице. Их состояние расценивается как удовлетворительное, - отметили в пресс-службе облздрава.